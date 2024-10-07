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12:28, 7 октября 2024Мир

Лавров раскрыл реакцию России на разрешение ВСУ наносить удары дальнобойным оружием

Лавров: разрешение на удары ВСУ вглубь России — это игра с огнем

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Разрешение на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России — это игра с огнем, которая имеет опасные последствия. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью журналу Newsweek, опубликованному на сайте дипведомства.

«В данный момент на Западе обсуждается возможность разрешить ВСУ использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов вглубь российской территории. Такая игра с огнем может иметь очень опасные последствия. Как заявлял ранее президент России Владимир Путин, Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из нашего понимания тех угроз, которые создаются Западом. Выводы делайте сами», — отметил дипломат.

По словам Лаврова, Россия понимает, что восстановление мира в планы Киева «не входит». Он указал на то, что украинский лидер Владимир Зеленский не отменил указ, который запрещает переговоры с Москвой. Кроме того, дипломат подчеркнул, что США их союзники по Североатлантическому альянсу оказывают Украине политическую, военную и финансовую поддержку для продолжения боевых действий.

Ранее Лавров заявил, что переговоры по Украине должны закончить конфликт и устранить первопричины кризиса, а не приостановить боевые действия.

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      Дарья Устьянцева
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