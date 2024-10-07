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12:18, 7 октября 2024Бывший СССР

Лавров раскрыл условия начала переговоров по Украине

Глава МИД Лавров: переговоры должны закончить конфликт, а не боевые действия

Фото: Alina Smutko / Reuters

Переговоры по Украине должны закончить конфликт и устранить первопричины кризиса, а не приостановить боевые действия. Условия для начала процесса мирного урегулирования раскрыл министр иностранных дел России Сергей Лавров, его интервью опубликовано на сайте МИД.

«Россия открыта к политико-дипломатическому решению. Оно должно устранить первопричины кризиса. При этом речь должна идти о завершении конфликта, а не о прекращении огня», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что предпосылками для начала переговоров станут шаги со стороны Киева, о которых в июне говорил российский президент Владимир Путин. Среди таких шагов Лавров напомнил о выводе украинских войск с территории России, границы которой закреплены в Конституции, превращение Украины в страну с внеблоковым статусом, а также обеспечение Киевом защиты прав русскоязычных граждан.

Ранее Лавров сообщил, что Украина и США обучают террористов для действий против Вооруженных сил России в Сирии. По его словам, Киев передал мусульманским радикалам некоторые технологии производства беспилотников.

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      Глеб Палехов
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