Лавров: Украина и США обучают террористов для действий против России в Сирии

Украина и США обучают террористов для действий против Вооруженных сил (ВС) России в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье, опубликованной на сайте МИД России.

Лавров заявил о совместной подготовке Украиной и США боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в России). Дипломат сообщил, что Киев обучает террористов технологиям производства БПЛА с целью применения против контингента ВС России в Сирии.

«Западная коалиция и сейчас продолжает наносить удары по территории Сирии, фактически вдохновляя режим в Киеве на аналогичную террористическую активность в российских регионах», — добавил министр.

Ранее турецкое издание Aydınlık со ссылкой на источники сообщило о переговорах Украины с «Хайят Тахрир аш-Шам». Как отметил политолог Андрей Яшлавский, целью переговоров могла также стать вербовка террористов в ряды ВСУ.