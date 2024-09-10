Украина начала переговоры с террористами в Сирии. Как боевики могут помочь Киеву в борьбе с Россией?

Aydınlık: Украина договорилась с террористами из Сирии о борьбе против России

Украина провела переговоры с террористической организацией «Хайят Тахрир Аш-Шам» (запрещена в России) об операциях против России в Сирии. Об этом сообщило турецкое издание Aydınlık со ссылкой на источники.

Делегация из Киева посетила занятые группировкой сирийские территории. Источники Aydınlık утверждают, что переговоры идут не первый месяц и часть условий украинской стороны уже выполнена. Подтверждений этому в статье не приводится. «Хайят Тахрир Аш-Шам» образовалась из бывшей ячейки «Аль-Каиды» (террористическая организация запрещена в РФ) на территории Сирии и Ливана.

Делегация Украины встретилась с лидерами террористов в Идлибе

Aydınlık утверждает со ссылкой на портал Рабочей партии Курдистана (РПК) Lekolin, что делегация с Украины встретилась с руководством «Хайят Тахрир Аш-Шам» на подконтрольной боевикам территории в провинции Идлиб. Переговоры с одним из лидеров террористов Хейсемом Омери состоялись еще 18 июня.

На встрече представители Киева потребовали освобождения чеченских и грузинских террористов, находящихся в заключении у группировки. В их числе был и бывший лидер чеченских террористов Омар аль-Шишани, также известный как «один из министров ИГ (запрещено в России)». В 2012 году он присягнул на верность главарю террористической организации. При этом турецкое издание подчеркивает, что Омар аль-Шишани официально был ликвидирован в 2016 году и речь может идти о другом террористе — Муслиме аль-Шишани, который возглавлял крупную чеченскую группировку в Сирии.

Фото: Hussein Malla / Reuters

Взамен на освобождение заключенных украинская сторона предложила передать террористам 75 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Целью переговоров стала вербовка боевиков в ряды ВСУ

Передача БПЛА террористической группировке Киевом поднимает вопрос о возможной вовлеченности Украины в действия против России в Сирии. В частности, в соседней провинции Латакия располагаются военные объекты ВС России, включая авиабазу Хмеймим. Однако, по информации Aydınlık, целью украинского руководства является набор в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) боевиков, находящихся в тюрьмах «Хайят Тахрир Аш-Шам».

Кто такие террористы «Хайят Тахрир Аш-Шам»

Группировка «Хайят Тахрир Аш-Шам» была создана в январе 2017 года в результате слияния части «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в России террористическая организация) и нескольких небольших радикальных группировок. В свою очередь, «ан-Нусра» являлась отделением «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) на территории Сирии и Ливана. Основной целью группировки является борьба с президентом Сирии Башаром Асадом и поддерживающими его силами, в том числе с Вооруженными силами (ВС) России. В июне 2020 года Верховный суд России признал группировку террористической и запретил на территории страны.

Как отмечает кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН имени Е.М. Примакова (ИМЭМО РАН) Андрей Яшлавский, создание группировки носит неоднозначный характер. С одной стороны, лидеры группировки стремились избежать связей с «Аль-Каидой» для поддержания отношений с Западом против Асада. С другой стороны, основу «Хайят Тахрир Аш-Шам» составили боевики «ан-Нусры», а сама группировка изначально была одной из фракций данной организации.

Несмотря на то что демонстративная смена вывески была проведена, «Хайят Тахрир Аш-Шам» соответствует восточной мудрости «Змея меняет форму, но не меняет нрав» Андрей Яшлавский ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

Оплотом группировки является провинции Идлиб на границе с Турцией, в нее входят преимущественно сирийцы. Численность «Хайят Тахрир Аш-Шам» на пике доходила до порядка 30 тысяч боевиков, сейчас их число сократилось и по разным оценкам составляет от 6000 до 15 тысяч человек.

Другие соглашения Украины с террористами об атаках против России

Украина ранее сотрудничала и с африканскими вооруженными формированиями. В частности, Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявляло о причастности к организации атаки на бойцов «Вагнера» в Мали.

Фото: Anas Alkharboutli / dpa / Globallookpress.com

Кроме того, как заявили журналисты Aydınlık, ранее украинские власти сотрудничали с курдской партией «Демократический союз» (ПДС) и Рабочей партией Курдистана (организации считаются террористическими в Турции) для проведения тайных операций против российских войск в Сирии. В 2023 году газета The Washington Post сообщала со ссылкой на секретный документ разведки США о контактах Киева с представителями сирийской оппозиции для организации атак на бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Контакты Киева с террористами затронули интересы Турции

Как отмечает Андрей Яшлавский, вербовка террористов в ряды ВСУ вполне вероятна. По его словам, современные джихадистские группировки сочетают одновременно глобальную и локальную повестки. Несмотря на то что главной задачей «Хайят Тахрир Аш-Шам» является борьба с Асадом, тема глобального джихада остается в риторике организации.

При этом эксперт отмечает, что контакты Киева с «Хайят Тахрир Аш-Шам» могут вызвать реакцию Турции с учетом ее желания одинаково дистанцироваться от России и Украины. Политолог отметил, что группировка периодически взаимодействовала с Анкарой, а Киев ранее контактировал с враждебной Турции РПК. Но обращение Киева к «Хайят Тахрир Аш-Шам» на фоне сотрудничества с РПК может вызвать у турецких властей вопросы.