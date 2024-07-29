Разведка Украины заявила о своей причастности к атаке на штурмовиков «Вагнера» в Африке. Что сделал Киев?

ГУР Украины заявило о причастности к атаке на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины призналось в причастности к организации атаки на бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Мали. По словам официального представителя ведомства Андрея Юсова, ГУР передало повстанцам-таурегам данные, необходимые для организации нападения.

Повстанцы получили необходимую информацию и не только информацию, которая позволила провести успешную военную операцию (...). О деталях мы, безусловно, не будем пока говорить, продолжение будет Андрей Юсов официальный представитель ГУР МО Украины

Переданную информацию Юсов назвал «чувствительной». При этом он указал, что украинская сторона действовала в рамках международного права. Информацию о том, что туареги якобы готовы отдать пленных вагнеровцев украинской стороне, Юсов не прокомментировал. В то же время он отметил, что эти сведения отслеживаются.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В России на признание украинской разведки отреагировали словами «враги есть враги»

На признание Юсова в причастности к нападению на бойцов «Вагнера» отреагировал член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин: «Враги есть враги, о чем мы говорим. Это подлые люди. Они на стороне повстанцев-туарегов. Будем разбираться».

Накануне в сети появились снимки, подтверждающие присутствие в Африке украинских наемников, работающих на стороне сепаратистов из племени туарегов.

О нападении на бойцов ЧВК стало известно в конце прошлой недели. Бои, продолжавшиеся пять дней, по предварительным данным, не смогли пережить несколько десятков человек. В их числе оказался военный корреспондент и автор Telegram-канала Grey Zone Никита Федянин. Некоторые из бойцов, в том числе Антон Елизаров с позывным Лотос, преемник главы «Вагнера» Евгения Пригожина, попали в плен. Помимо живой силы было уничтожено несколько единиц техники, включая вертолет Ми-24, отправленный на помощь попавшей в засаду колонне. По данным представителей «Вагнера», против них стояла тысяча исламистов, в числе которых были члены местной ячейки «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Днем 29 июля Telegram-канал Shot со ссылкой на близкий к Минобороны России источник сообщил, что все пленные вагнеровцы были выкуплены, однако официального подтверждения этой информации не было.

Известно, что «Вагнер» действовал вместе с армией Мали. Они проводили операцию в пустыне на севере страны, где расположены позиции туарегов — кочевого народа, который претендует на создание собственного государства Азавад на территориях Мали, Нигера, Алжира, Ливии и Буркина-Фасо.