Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:41, 28 июля 2024Мир

Появились фотографии украинских наемников в Африке

RT опубликовал фото украинских наемников в Африке, помогающих племени туарегов

Фото: Marko Djurica / Reuters

Появилось подтверждение тому, что украинские наемники находятся в Африке и работают на стороне сепаратистов из племени туарегов. Кадры опубликовал телеканал RT в Telegram.

Изначально фото планировал разместить в своем Telegram-канале Grey Zone Никита (псевдонимы Белый и Пятисотый), но не успел: накануне окружение автора подтвердило его гибель в Мали. По одной из версий, это могло произойти во время нападения туарегов.

Кроме того, Белый располагал данными, что сепаратистов вывозят на Украину на инструктаж и обучают их управлению FPV-дронами. Он планировал в последний раз поехать на передовую, а затем вернуться и обнародовать всю собранную информацию.

По словам политического консультанта Игоря Димитриева, военкор Белый и несколько бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и военнослужащих малийских вооруженных сил попали в засаду туарегов на севере страны. В результате многие были ликвидированы.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал срок готовности мирного плана по Украине

      Мастер спорта назвал лучшие упражнения для сжигания жира

      В США рассказали о «наступательной дуге» России в ДНР

      Самойлов провалил концерт в Красноярске вслед за Глюк'oZой и попал на видео

      Белый дом осудил удар по Голанским высотам

      В Израиле раскрыли ответ на атаку со стороны Ливана

      Над Курской областью сбили украинский беспилотник

      Эрдоган предупредил о возможности ввода войск в Израиль

      Некоторые категории украинцев потеряют отсрочку от мобилизации

      «Краснодар» сыграл вничью с новичком РПЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше