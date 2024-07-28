RT опубликовал фото украинских наемников в Африке, помогающих племени туарегов

Появилось подтверждение тому, что украинские наемники находятся в Африке и работают на стороне сепаратистов из племени туарегов. Кадры опубликовал телеканал RT в Telegram.

Изначально фото планировал разместить в своем Telegram-канале Grey Zone Никита (псевдонимы Белый и Пятисотый), но не успел: накануне окружение автора подтвердило его гибель в Мали. По одной из версий, это могло произойти во время нападения туарегов.

Кроме того, Белый располагал данными, что сепаратистов вывозят на Украину на инструктаж и обучают их управлению FPV-дронами. Он планировал в последний раз поехать на передовую, а затем вернуться и обнародовать всю собранную информацию.

По словам политического консультанта Игоря Димитриева, военкор Белый и несколько бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и военнослужащих малийских вооруженных сил попали в засаду туарегов на севере страны. В результате многие были ликвидированы.