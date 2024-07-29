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16:52, 29 июля 2024Мир

В России отреагировали на признание Украины в причастности к атаке на ЧВК «Вагнер» в Мали

Заварзин — о причастности Киева к атаке на ЧВК «Вагнер» в Мали: враги есть враги
Виктор Заварзин

Виктор Заварзин. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин отреагировал на признание официального представителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрея Юсова в причастности к атаке на бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Мали. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Они (украинцы — прим. «Ленты.ру») вместе с французами там, безусловно, химичат все эти дела. Враги есть враги, о чем мы говорим. Это подлые люди. Они на стороне повстанцев-туарегов. Будем разбираться», — заявил Заварзин.

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Ранее Юсов сообщил, что повстанцы-туареги в Мали получили информацию, необходимую для атаки на бойцов ЧВК «Вагнер», от Киева. Представитель ГУР Украины добавил, что якобы предложения от повстанцев передать Киеву пленных бойцов ЧВК являются «чувствительной информацией».

В ночь на 28 июля стало известно, что колонну ЧВК «Вагнер» разбили в Мали. Им устроили засаду боевики арабского движения. По данным Telegram-канала Baza, потери ЧВК составили от 20 до 50 человек.

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