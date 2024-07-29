Захваченных бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали выкупили из плена

Shot: всех захваченных в плен бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали выкупили у туарегов

Все бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», захваченные в плен в ходе засады повстанцев-туарегов из «Координационного движения Азавад» и запрещенной в РФ группировки «Аль-Каида в Сахеле» (JNIM), были выкуплены. Об этом со ссылкой на источники в российском Минобороны сообщает Shot.

«По предварительной информации, всех пленных из группы "Вагнера" выкупили у туарегов в Мали», — говорится в сообщении.

Утром 29 июля ЧВК «Вагнер» подтвердила, что бойцы 13-го штурмового отряда ЧВК вместе с военнослужащими Мали с 22 по 27 июля вели бои в окрестностях населенного пункта Тин-Зауатин. В ходе боестолкновений одна из групп попала в засаду боевиков, потери ЧВК Вагнер составили до 25 человек, несколько человек были захвачены в плен.