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12:12, 29 июля 2024Мир

Захваченных бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали выкупили из плена

Shot: всех захваченных в плен бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали выкупили у туарегов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Все бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», захваченные в плен в ходе засады повстанцев-туарегов из «Координационного движения Азавад» и запрещенной в РФ группировки «Аль-Каида в Сахеле» (JNIM), были выкуплены. Об этом со ссылкой на источники в российском Минобороны сообщает Shot.

«По предварительной информации, всех пленных из группы "Вагнера" выкупили у туарегов в Мали», — говорится в сообщении.

Утром 29 июля ЧВК «Вагнер» подтвердила, что бойцы 13-го штурмового отряда ЧВК вместе с военнослужащими Мали с 22 по 27 июля вели бои в окрестностях населенного пункта Тин-Зауатин. В ходе боестолкновений одна из групп попала в засаду боевиков, потери ЧВК Вагнер составили до 25 человек, несколько человек были захвачены в плен.

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      Виктория Кондратьева
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