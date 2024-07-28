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10:44, 28 июля 2024Мир

Преемник Пригожина оказался среди попавших в плен в Мали «вагнеровцев». Что о нем известно?

Военкор Рожин: в плен боевиков в Мали попал преемник Пригожина Лотос

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Среди попавших в засаду в Мали бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» был один из бывших командиров Евгения Пригожина Антон Елизаров с позывным Лотос. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.

В ночь с 27 на 28 июля колонна «вагнеровцев» и малийских правительственных войск, которые проводили совместное патрулирование в пустыне на севере страны, попала в засаду сепаратистов-туарегов движения «Координация движений Азавада», связанного с Аль-Каидой (запрещенная в России террористическая организация). Жертвами, по некоторым данным, стали не менее 20 бойцов ЧВК. Кроме того, туарегам удалось взять несколько единиц техники, включая вертолет Ми-24.

Фото: Telegram-канал Grey Zone

По сведениям Рожина, значительное число правительственных солдат и несколько бойцов «Вагнера» также попали в плен, но некоторых уже удалось обменять. Среди пленных был и преемник Евгения Пригожина Лотос, однако, как утверждает военный эксперт, его уже обменяли.

Туареги заявили о разгроме колонны ЧВК «Вагнер» в Мали

По имеющимся сведениям, «вагнеровцы» направлялись на помощь ведущим бой правительственным войскам. Telegram-канал «Военкоры русской весны» указал, что бойцы оказались без полноценного прикрытия с воздуха — авиация не могла работать из-за бури. Туарегам удалось отрезать одну из колонн «вагнеровцев» и нанести удар.

Агентства Reuters и Associated Press цитируют заявление повстанческого движения «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития», в котором сказано, что в ходе боев в городе Тинзауатен у границы с Алжиром туареги «разгромили всю колонну малийской армии и российских наемников» и захватили принадлежавшие им автомобили и бронетехнику. Отмечается, что «противник понес огромные потери», часть малийских солдат и бойцов ЧВК сдались в плен.

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Пригожин долгое время держал личность Лотоса в тайне

Елизаров командовал штурмом Соледара. В январе 2023 года Пригожин впервые раскрыл его имя. Бизнесмен заявил, что Лотос — Герой России, Луганской и Донецкой народных республик. До этого в Telegram-каналах «Вагнера» и других уже упоминался позывной мужчины — сам Евгений Пригожин назвал его руководителем операции по взятию Соледара. «Вот этот человек командовал взятием Соледара, — говорил Пригожин. — Взял его без жевания соплей за две недели. До этого долгое время там ничего не происходило. Соледар зажали в клещи, после этого разделили на части. Слона, как говорится, нельзя есть целиком, надо есть по частям».

Позже лицо командира уже без маски появлялось на других роликах. Телеведущий Владимир Соловьев после поездки в Соледар раскрыл и ряд фактов из биографии Лотоса. Он рассказал, что мужчина является выпускником Рязанского десантного училища, капитаном. По громкому делу, когда 20 российских офицеров были осуждены за незаконную приватизацию служебного жилья, он прекратил службу, получил три года условно.

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      Алина Гончарова
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