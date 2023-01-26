Пригожин раскрыл личность командовавшего штурмом Соледара с позывным Лотос

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин: командовавший штурмом Соледара боец Лотос — Антон Елизаров

Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин раскрыл личность командовавшего штурмом Соледара бойца с позывным Лотос. Имя и фамилию мужчины Пригожин назвал через свою пресс-службу, заявление приводится в ее Telegram-канале.

По словам Пригожина, под этим позывным скрывался Антон Олегович Елизаров. Бизнесмен отметил, что Елизаров — Герой России, ЛНР и ДНР.

Так бизнесмен ответил на заявления бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина), который сообщил о завязавшейся заочной полемике с Лотосом. Стрелков заявил, что «анонимный человек с закрытым лицом, представившийся как полевой командир "Лотос", выступил (...) с целой серией лживых и наглых обвинений».

Ранее Лотос подробно рассказал, как штурмовики «Вагнера» вели бои за Соледар. Он отметил, что «штурм проходил буднично», так как для «Вагнера» городские бои являются одними из самых привычных.

Город был взят под контроль в начале января 2023 года. 10 января врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в центр Соледара вошли подразделения «Вагнера». На следующий день ее основатель Евгений Пригожин сообщил, что вагнеровцы взяли под контроль всю территорию города. Отдельные отряды ВСУ продолжали оказывать неорганизованное сопротивление, до вечера 12 января российские войска вели зачистку города.