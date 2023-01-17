Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:56, 17 января 2023Россия

Боец ЧВК «Вагнер» раскрыл детали штурма Соледара

Боец ЧВК «Вагнер» сообщил о порядка 300 убитых украинских военных в ходе штурма Соледара

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В ходе штурма Соледара Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми порядка 300 военных. Об этом заявил RT боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

По его словам, еще больше украинских военных были взяты в плен. «Обстановка уже здесь спокойная, в городе относительно безопасно, единственную опасность представляют артиллерийские обстрелы, которые периодические случаются», — сообщил он.

Боец ЧВК также раскрыл детали взятия Соледара, он отметил, что «штурм проходил буднично», так как для «Вагнера» городские бои являются одними из самых привычных. «Это наш конек, несмотря на то, что противник цеплялся за каждый дом и улицу, наши подразделения его методично выбивали», — подчеркнул он.

Российский военный также сообщил, что сложность штурма состояла в том, что в подвалах находились гражданские, а дома в центре были хорошо укреплены. Кроме того, бойцы ВСУ занимали позиции в школе, добавил он.

Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что российские военные взяли под контроль всю территорию города Соледар.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на слухи о продолжении мобилизации в России
В Европейском центробанке удивились росту экономики еврозоны
Летевший в Таиланд россиянин пригрозил взорвать самолет и попал на видео
Кремль отказался комментировать сообщения о сроках освобождения Донбасса
В Херсонской области найдены два тайника украинских вооруженных сил
Россиянам назвали обостряющиеся при гриппе хронические заболевания
В Кремле объяснили увеличение численности российских войск
В Кремле опровергли данные о запрете чиновникам выезжать для отдыха за границу
Обстрел Соледара со стороны ВСУ попал на видео
Арестович предсказал последствия своего ухода для Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.