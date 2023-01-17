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10:15, 17 января 2023Россия

В ДНР сообщили о взятии всего Соледара

В штабе теробороны ДНР заявили о взятии под контроль всей территории Соледара

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские военные взяли под контроль всю территорию города Соледар в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом штаб территориальной обороны ДНР сообщил в своем Telegram-канале.

В ведомстве также заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли семь населенных пунктов республики, использовав реактивные системы залпового огня, а также 152- и 155-миллиметровую ствольную артиллерию. Уточняется, что в результате погибли три человека, еще пять пострадали.

13 января Минобороны РФ сообщало о взятии Соледара российскими военными. В ведомстве отметили, что это удалось сделать благодаря массированной работе артиллерии, авиации и ракетных войск. Там также подчеркнули, что контроль над населенным пунктом позволяет отрезать пути снабжения ВСУ в Артемовске, расположенном юго-западнее Соледара.

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Алевтина Запольская
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