В ДНР сообщили о взятии всего Соледара

В штабе теробороны ДНР заявили о взятии под контроль всей территории Соледара

Российские военные взяли под контроль всю территорию города Соледар в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом штаб территориальной обороны ДНР сообщил в своем Telegram-канале.

В ведомстве также заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли семь населенных пунктов республики, использовав реактивные системы залпового огня, а также 152- и 155-миллиметровую ствольную артиллерию. Уточняется, что в результате погибли три человека, еще пять пострадали.

13 января Минобороны РФ сообщало о взятии Соледара российскими военными. В ведомстве отметили, что это удалось сделать благодаря массированной работе артиллерии, авиации и ракетных войск. Там также подчеркнули, что контроль над населенным пунктом позволяет отрезать пути снабжения ВСУ в Артемовске, расположенном юго-западнее Соледара.