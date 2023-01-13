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13:33, 13 января 2023Россия

Российские войска взяли под контроль Соледар

Минобороны России заявило о полном взятии под контроль Соледара в ДНР

Фото: Libkos / AP

Вооруженные силы России (ВС) вечером 12 января взяли под полный контроль населенный пункт Соледар в Бахмутском районе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом на брифинге сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Согласно заявлению Конашенкова, взятие этого населенного пункта стало возможным благодаря постоянным ударам артиллерии, штурмовой и армейской авиации, ракетных войск по соединениям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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«Комплекс реализованных российской группировкой войск мероприятий обеспечил успешные наступательные действия штурмовых отрядов», — заявил представитель оборонного ведомства.

10 января врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в центр Соледара вошли подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». На следующий день ее основатель Евгений Пригожин сообщил, что вагнеровцы взяли под контроль всю территорию города. Отдельные отряды ВСУ продолжали оказывать неорганизованное сопротивление, до вечера 12 января российские войска вели зачистку города.

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Марк Леонов
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