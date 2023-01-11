ЧВК «Вагнер» взяла под контроль всю территорию Соледара

Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара

Подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил основатель организации Евгений Пригожин, сообщается в Telegram-канале его пресс-службы.

Он пообещал позднее сообщить количество пленных. Также Пригожин подчеркнул, что в штурме города не участвовали никакие подразделения кроме вагнеровцев.

Помимо города, штурмовые отряды «Вагнера» захватили соляные шахты. В качестве доказательства Пригожин опубликовал фото из тоннеля, на котором он запечатлен в боевой амуниции в окружении своих бойцов.

Бои на улицах Соледара продолжаются

По словам Пригожина, в центре города образован котел, в котором продолжаются бои. Ранее он обратил внимание, что «украинские солдаты храбро сражаются за Бахмут (украинский топоним Артемовска -- прим. «Ленты.ру») и Соледар», а информация о массовом дезертирстве в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) около этих населенных пунктов не соответствует действительности.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин также отметил, что украинские войска в боях при Соледаре продолжают «упираться», хотя несут серьезные потери. Однако, по его словам, «мотивация русских солдат, в частности, подразделений "Вагнера", понятна и высока».

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что под Соледаром были подразделения ВСУ, но «сейчас не бегут». Он добавил, что Россия может обстреливать трассу Артемовск — Соледар, что затрудняет снабжение.

Ранее командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай рассказал, что функцию штурмовых подразделений в Соледаре выполняют в основном бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», которые работают «жестко и планомерно». Однако он тогда уточнил, что в ходе уличных боев им помогают военные второго армейского корпуса и спецназа «Ахмат».

Бои за стратегическую точку

10 января стало известно о возможных планах ВСУ отступить из Соледара. Согласно неподтвержденным данным, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный доложил о критической ситуации на этом направлении и настоял на выводе подразделений украинской армии из города.

Ранее украинский военнопленный назвал потери ВСУ колоссальными и добавил, что семьям погибших не платят компенсаций. По его словам, в рядах украинских войск много убитых и раненых, потому что командование отправляет вверенные ему части «на убой».

По мнению военного корреспондента Александра Коца, Соледар имеет для Вооруженных сил (ВС) России стратегическое и психологическое значение. Он пояснил, что это фактически северная окраина важнейшего узла украинской обороны — Артемовска, который оказывается в клещах. Также через город проходит линия обороны на север к Северску. кроме того, из Соледара идет трасса под Славянск.

Военкор уточнил, что артемовскую агломерацию можно назвать транспортным хабом, снабжающим несколько украинских военных гарнизонов. Его разрушение — одна из важнейших задач российских войск. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский перебрасывает на этот фронт все новые и новые силы, ослабляя другие направления и давая российской армии подготовиться к боевым действиям на других участках зимней кампании.