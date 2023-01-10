Пушилин заявил о взятии Соледара под контроль «Вагнера»

Пушилин заявил, что российские силы взяли под контроль центр Соледара

Соледар уже находится под контролем российских сил. Об этом в эфире Первого канала заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

Он уточнил, что, по его информации, центр города взят подразделениями ЧВК «Вагнер».

Ранее военный корреспондент Александр Симонов сообщил, что штурмовые подразделения «вагнеровцев» закрепились напротив здания административных услуг, которое располагается вблизи городской администрации.

До этого военкор Александр Коц объяснил значение взятия Соледара. По его мнению, взятие города имеет стратегическое и психологическое значение для Вооруженных сил России.