Украинский военнопленный назвал потери ВСУ колоссальными

Украинский пленный заявил о колоссальных потерях ВСУ и отсутствии выплат семьям погибших

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) колоссальны, а семьям погибших не платят компенсаций. Об этом заявил украинский военнопленный, передает РИА Новости.

В рядах ВСУ много убитых и раненых, рассказал пленный, в первую очередь из-за того, что командование отправляет вверенные ему части «на убой», а эвакуация налажена ненадлежащим образом.

«Я больше скажу, что когда даже ребята, мои побратимы, 200 (погибшие — прим. «Ленты.ру»), то даже компенсацию не выплачивают. Последнюю зарплату даже, допустим, умер, погиб, а никто даже жене его и ребенку не даст ни копейки, чтобы прожить», — поделился украинский военнослужащий.

Накануне министерство обороны Великобритании заявило, что российские силы совершили тактическое наступление на Соледар в Донецкой народной республике (ДНР) и, вероятно, установили контроль над большей частью населенного пункта.