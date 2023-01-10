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11:17, 10 января 2023Бывший СССР

В Британии сообщили о контроле России над большей частью Соледара

Британская разведка сообщила о контроле российских сил над большей частью Соледара

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские силы совершили тактическое наступление на Соледар в Донецкой народной республике (ДНР) и, вероятно, установили контроль над большей частью населенного пункта. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в своем Twitter-аккаунте со ссылкой на данные разведки.

В Лондоне считают, что «захват» города Артемовска (украинское название — Бахмут) продолжает оставаться главной оперативной задачей России. Наступление на Соледар является попыткой обойти Артемовск с севера и нарушить украинские пути сообщения, считают в Минобороны.

Также в ведомстве рассказали о боях за входы в заброшенные 200-километровые туннели соляных шахт, которые проходят под районом. «Обе стороны, вероятно, обеспокоены тем, что их могут использовать для проникновения в тыл», — отмечается в публикации.

«Несмотря на усилившееся давление на Бахмут, Россия вряд ли сможет сразу же окружить город, потому что украинские силы сохраняют стабильные глубокие оборонительные рубежи и контролируют пути снабжения», — заключили в Лондоне.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские войска начали мощный штурм Соледара. По ее словам, армия России произвела перегруппировку, перебросила дополнительные отряды и сменила тактику. Замминистра также сообщила, что задействовано большое количество штурмовых групп, сформированных из бойцов ЧВК «Вагнер», массированно применяется артиллерия, системы залпового огня и минометы.

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Виктория Кондратьева
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