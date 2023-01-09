Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:41, 9 января 2023Бывший СССР

Минобороны Украины заявило о мощном штурме Соледара российскими войсками

Замминистра обороны Украины Маляр заявила о мощном штурме Соледара российскими войсками

Фото: Bulkin Sergey/ Globallookpress.com

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале заявила, что российские войска начали мощный штурм Соледара в Донецкой народной республике (ДНР).

По ее словам, противник произвел перегруппировку, перебросил дополнительные отряды и сменил тактику.

Замминистра также указала, что задействовано большое количество штурмовых групп, сформированных из бойцов ЧВК «Вагнер», массированно применяется артиллерия, системы залпового огня и минометы.

7 января помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев выразил мнение, что Вооруженные силы Украины в ближайшее время могут уйти из города Соледара. Он добавил, что ВСУ получили приказ об отступлении из города и его окрестностей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны Украины заявило о мощном штурме Соледара российскими войсками
Мясников предупредил об опасности витамина С для почек
Минобороны Украины заявило о резком падении боеспособности ВСУ
В США оценили вероятность сокращения средств на помощь Украине в 2023 году
ООН заявила о работе над снятием препятствий для экспорта российских удобрений
Пластический хирург рассказал об извлеченных из тел женщин неожиданных предметах
США пообещали усиливать давление на Иран якобы за поставки дронов России
Российского полицейского задержали по подозрению в пьяном ДТП с гибелью человека
Россиянин зарезал выгонявшую его из дома пожилую жену приятеля
В Росавиации опровергли информацию об отмене ограничения полетов в 11 аэропортах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.