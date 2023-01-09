Минобороны Украины заявило о мощном штурме Соледара российскими войсками

Замминистра обороны Украины Маляр заявила о мощном штурме Соледара российскими войсками

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале заявила, что российские войска начали мощный штурм Соледара в Донецкой народной республике (ДНР).

По ее словам, противник произвел перегруппировку, перебросил дополнительные отряды и сменил тактику.

Замминистра также указала, что задействовано большое количество штурмовых групп, сформированных из бойцов ЧВК «Вагнер», массированно применяется артиллерия, системы залпового огня и минометы.

7 января помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев выразил мнение, что Вооруженные силы Украины в ближайшее время могут уйти из города Соледара. Он добавил, что ВСУ получили приказ об отступлении из города и его окрестностей.

