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00:54, 11 января 2023Россия

«Вагнер» взял под контроль соляные шахты Соледара

РИА Новости: ЧВК «Вагнер» взял под контроль соляные шахты Соледара
Евгений Пригожин

Евгений Пригожин. Фото: Telegram-канал «Кепка Пригожина»

Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль соляные шахты Соледара в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Также фото из соляных пещер, на котором запечатлен основатель военной компании Евгений Пригожин и военные, опубликовал Telegram-канал «Кепка Пригожина».

О том, что «Вагнер» взял под контроль всю территорию Соледара, Пригожин сообщил ранее. По словам предпринимателя, в центре города образован котел, в котором продолжаются бои. Он также пообещал сообщить количество пленных позже.

10 января врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщал, что центр Соледара находится под контролем российских сил.

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Марина Совина
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