РИА Новости: ЧВК «Вагнер» взял под контроль соляные шахты Соледара

Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль соляные шахты Соледара в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Также фото из соляных пещер, на котором запечатлен основатель военной компании Евгений Пригожин и военные, опубликовал Telegram-канал «Кепка Пригожина».

О том, что «Вагнер» взял под контроль всю территорию Соледара, Пригожин сообщил ранее. По словам предпринимателя, в центре города образован котел, в котором продолжаются бои. Он также пообещал сообщить количество пленных позже.

10 января врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщал, что центр Соледара находится под контролем российских сил.