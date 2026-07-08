В отношении сына российского депутата захотели возбудить дело из-за неявки в военкомат

Ura.ru: В отношении сына депутата думы Сургута могут завести дело из-за неявки в военкомат

В отношении сына депутата думы Сургута Евгения Барсова Ивана могут возбудить уголовное дело из-за неявки в военкомат. Об этом стало известно Ura.ru от источника в политическом истеблишменте города.

Журналисты выяснили, что в 2017 году Ивану Барсову предоставилась отсрочка от призыва для обучения в Сургутском государственном университете. Позже он был отчислен в связи с переводом в филиал Московского политехнического университета. В 2026 году ему через портал госуслуг была направлена электронная повестка для явки на медосвидетельствование, однако россиянин якобы не явился в военкомат и не представил для этого уважительных причин.

«Барсову пытались вручить повестки, подключали полицию для розыска и оповещения. Но результата это не дало», — говорится в публикации.

По данным издания, из военкомата были направлены материалы в Следственный комитет для решения вопроса об уголовной ответственности. Уточняется, что на сегодняшний день в отношении Барсова действуют ограничения, среди которых — запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, сделки с недвижимостью, получение кредитов и ограничение действия водительских прав.

Ранее заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России вице-адмирал Владимир Цимлянский дал разъяснения россиянам об электронных повестках. Отмечалось, что у призывника есть 20 дней, чтобы явиться в военкомат, согласно Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе». Далее в отношении него должны применяться временные ограничительные меры.