Россия
13:33, 22 сентября 2025Россия

В Генштабе России рассказали о последствиях неявки в военкомат по электронной повестке

Цимлянский: При неявке по электронной повестке к призывнику применят ограничения
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

При неявке в военкомат по электронной повестке без уважительной причины к призывнику будут применяться временные ограничительные меры. О последствиях рассказал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России вице-адмирал Владимир Цимлянский в ходе брифинга по осенней призывной компании.

По его словам, у призывника будет 20 дней, чтобы явиться в военкомат, согласно Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе».

Цимлянский напомнил, что уведомления о направлении электронной повестки, а также о наложении и отмене ограничительных мер, поступают в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг. «Однако от напечатанных повесток мы не отказались, они по-прежнему юридически значимы», — подчеркнул он.

1 октября в России стартует осенняя призывная кампания, которая продлится до 31 декабря. Срок службы останется прежним и составит 12 месяцев. Призывники будут направляться в места дислокации воинских соединений на территории страны без привлечения к выполнению задач специальной военной операции.

17 сентября комитет Госдумы по обороне рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о круглогодичном призыве в армию. По словам главы комитета по обороне Андрея Картаполова, инициатива «идет навстречу призывникам» и направлена на систематизацию работы военкоматов.

    Все новости