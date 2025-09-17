Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:52, 17 сентября 2025Россия

В Госдуме оценили проект о круглогодичном призыве в армию

Картаполов: Комитет Госдумы по обороне одобрил проект о круглогодичном призыве
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Комитет Госдумы по обороне оценил и одобрил законопроект о круглогодичном призыве в армию, рекомендовав его к принятию в первом чтении. Об этом сообщил глава комитета Андрей Картаполов в беседе с РИА Новости.

По словам депутата, инициатива «идет на встречу призывникам» и направлена на систематизацию работы военкоматов. Отправка на места службы будет проходить в установленные законом сроки.

Госдума может рассмотреть законопроект в первом чтении в течение недели с 22 сентября.

В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в июле призвал сузить сроки призыва в армию до одного месяца. По его словам, в этом вопросе нужно ориентироваться на практику Советского Союза. При этом рассуждая о том, снизит ли круглогодичный призыв нагрузку на военкоматы, депутат заявил, что они «в принципе вообще не загружены».

Материалы по теме:
Минобороны назвало сроки осеннего призыва. Что нужно знать призывникам?
Минобороны назвало сроки осеннего призыва.Что нужно знать призывникам?
29 сентября 2023
Что такое альтернативная гражданская служба: у кого есть право на АГС и как подать заявление
Что такое альтернативная гражданская служба:у кого есть право на АГС и как подать заявление
12 февраля 2025
С какими болезнями в 2025 году не берут в армию? Что такое «Расписание болезней», с которыми не должны брать в армию
С какими болезнями в 2025 году не берут в армию?Что такое «Расписание болезней», с которыми не должны брать в армию
12 февраля 2025

Законопроект о круглогодичном призыве в армию внесли в Госдуму 22 июля. По задумке авторов инициативы, проведение мероприятий в течение всех 12 месяцев позволит распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва. Как пояснил Картаполов, являющийся соавтором документа, действующая система весеннего и осеннего призывов устарела и не отвечает требованиям цифровой эпохи, в том числе из-за необходимости каждые полгода издавать новые приказы, которые, «по сути, дублируют друг друга».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров предупредил о результате попыток «соблазнить» Путина условиями по Украине

    В России увидели исполнение предсказание Жириновского о Польше

    Крупный арсенал изъяли у замглавы района Татарстана

    Песков анонсировал международный разговор Путина

    Кремль высказался о внесении Путиным в Совфед кандидатуры председателя Верховного суда

    Песков ответил на вопрос о новой встрече Путина и Трампа

    Бывшая жена телеведущего Ивлева подала на него в суд из-за долгов по алиментам

    В Госдуме поддержали круглогодичный призыв в армию

    В Кремле объяснили появление Путина в военной форме

    Песков прокомментировал поездку Путина на военный полигон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости