В Госдуме оценили проект о круглогодичном призыве в армию

Картаполов: Комитет Госдумы по обороне одобрил проект о круглогодичном призыве

Комитет Госдумы по обороне оценил и одобрил законопроект о круглогодичном призыве в армию, рекомендовав его к принятию в первом чтении. Об этом сообщил глава комитета Андрей Картаполов в беседе с РИА Новости.

По словам депутата, инициатива «идет на встречу призывникам» и направлена на систематизацию работы военкоматов. Отправка на места службы будет проходить в установленные законом сроки.

Госдума может рассмотреть законопроект в первом чтении в течение недели с 22 сентября.

В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в июле призвал сузить сроки призыва в армию до одного месяца. По его словам, в этом вопросе нужно ориентироваться на практику Советского Союза. При этом рассуждая о том, снизит ли круглогодичный призыв нагрузку на военкоматы, депутат заявил, что они «в принципе вообще не загружены».

Законопроект о круглогодичном призыве в армию внесли в Госдуму 22 июля. По задумке авторов инициативы, проведение мероприятий в течение всех 12 месяцев позволит распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва. Как пояснил Картаполов, являющийся соавтором документа, действующая система весеннего и осеннего призывов устарела и не отвечает требованиям цифровой эпохи, в том числе из-за необходимости каждые полгода издавать новые приказы, которые, «по сути, дублируют друг друга».