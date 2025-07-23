В России призвали сузить до одного месяца сроки призыва в армию

Депутат Соболев призвал сузить до одного месяца сроки призыва в армию в России

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев призвал сузить до одного месяца сроки призыва в армию в России. Его заявление приводит RTVI.

По мнению депутата, стоит ориентироваться на практику, использующуюся в СССР.

«С 1 июня, шли в Вооруженные силы, как это было в советское время. Это должно быть быстро, организованно, чтобы не было так, что одни уже пришли, начали с ними там занятия, а другие еще только собираются идти и так далее», — пояснил Соболев.

Рассуждая о том, способен ли круглогодичный призыв сократить нагрузку на военкоматы, парламентарий ответил, что те «в принципе вообще не загружены».

До этого депутат Андрей Красов отметил, что круглогодичный призыв в армию может повысить эффективность военкоматов.

Сейчас в России существуют два призыва: весенний (с 1 апреля по 15 июля) и осенний (с 1 октября по 31 декабря). Члены нижней палаты российского парламента в эти даты предложили отправлять людей к месту службы, а призывные мероприятия в виде медосмотров, комиссий проводить круглый год.