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14:54, 23 июля 2025Россия

В России призвали сузить до одного месяца сроки призыва в армию

Депутат Соболев призвал сузить до одного месяца сроки призыва в армию в России
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ekaterina Sychkova / URA.RU / Globallookpress.com

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев призвал сузить до одного месяца сроки призыва в армию в России. Его заявление приводит RTVI.

По мнению депутата, стоит ориентироваться на практику, использующуюся в СССР.

«С 1 июня, шли в Вооруженные силы, как это было в советское время. Это должно быть быстро, организованно, чтобы не было так, что одни уже пришли, начали с ними там занятия, а другие еще только собираются идти и так далее», — пояснил Соболев.

Рассуждая о том, способен ли круглогодичный призыв сократить нагрузку на военкоматы, парламентарий ответил, что те «в принципе вообще не загружены».

До этого депутат Андрей Красов отметил, что круглогодичный призыв в армию может повысить эффективность военкоматов.

Сейчас в России существуют два призыва: весенний (с 1 апреля по 15 июля) и осенний (с 1 октября по 31 декабря). Члены нижней палаты российского парламента в эти даты предложили отправлять людей к месту службы, а призывные мероприятия в виде медосмотров, комиссий проводить круглый год.

ЖЗЛ
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