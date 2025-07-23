В Госдуме нашли плюсы от идеи круглогодичного призыва в армию в России

Депутат Красов: Круглогодичный призыв в армию повысит эффективность военкоматов

Первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов нашел плюсы от идеи круглогодичного призыва в армию в России. Депутат уверен, что такая мера повысит эффективность военкоматов, его комментарии приводит RTVI.

На данный момент в стране существуют два призыва: весенний (с 1 апреля по 15 июля) и осенний (с 1 октября по 31 декабря). Члены нижней палаты российского парламента в эти даты предложили отправлять людей к месту службы, а призывные мероприятия в виде медосмотров, комиссий проводить круглый год.

По мнению Красова, если законопроект примут, то на военкоматы будет снижена нагрузка. Кроме того, более тщательно будут проводить медицинское обследование призывников, отметил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что внесенные предложения «никак не связаны» с боевыми действиями на Украине.