Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:20, 23 июля 2025Россия

В Госдуме нашли плюсы от идеи круглогодичного призыва в армию в России

Депутат Красов: Круглогодичный призыв в армию повысит эффективность военкоматов
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Андрей Красов

Андрей Красов . Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов нашел плюсы от идеи круглогодичного призыва в армию в России. Депутат уверен, что такая мера повысит эффективность военкоматов, его комментарии приводит RTVI.

На данный момент в стране существуют два призыва: весенний (с 1 апреля по 15 июля) и осенний (с 1 октября по 31 декабря). Члены нижней палаты российского парламента в эти даты предложили отправлять людей к месту службы, а призывные мероприятия в виде медосмотров, комиссий проводить круглый год.

По мнению Красова, если законопроект примут, то на военкоматы будет снижена нагрузка. Кроме того, более тщательно будут проводить медицинское обследование призывников, отметил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что внесенные предложения «никак не связаны» с боевыми действиями на Украине.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме нашли плюсы от идеи круглогодичного призыва в армию в России

    Зеленский рассказал о работе над справедливостью на Украине

    Россиян предупредили о риске отравиться из-за популярного устройства на кухне

    В Госдуме отчитались о выполнении послания Путина Федеральному собранию

    В России оценили необходимость запрета WhatsApp

    «Почта России» отреагировала на сообщения о пенсионных деньгах

    Женщина-пилот напилась перед рейсом и сорвала вылет самолета со 198 пассажирами

    В России ответили на слова Сырского о новом наступлении ВСУ

    Популярный российский блогер Литвин сыграл свадьбу за 100 миллионов рублей

    Раскрыто время начала переговоров России и Украины в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости