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17:18, 21 июля 2026Силовые структуры

Отца российского оппозиционера исключили из списка террористов

Отца экс-главы ФБК Волкова исключили из перечня террористов и экстремистов
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Отец бывшего главы ФБК (включен Минюстом в реестр иноагентов и реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, признан экстремистской, террористической, нежелательной организацией и запрещен в России) Михаил Волков исключен из перечня террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

В октябре 2025 года Михаила Волкова признали виновным в финансировании ФБК и оштрафовали его на 300 тысяч рублей. После этого его внесли в перечень террористов и экстремистов.

Михаилу Волкову 70 лет. Он доктор физико-математических наук, работал в Уральском федеральном университете. Его сын — Леонид Волков (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов и террористов) — был руководителем ФБК.

Ранее сообщалось, что создатель скандального украинского сайта «Миротворец» Георгий Тука (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявлен в розыск в России.

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