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18:23, 22 июля 2025Россия

В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве в армию

В Госдуму внесли законопроект о призыве на службу в армию в течение всего года
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кошелев Илья / news.ru / Globallookpress.com

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение круглогодичного призыва на военную службу в армию. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Авторами инициативы стали глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Согласно действующему законодательству призывные мероприятия осуществляются дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Депутаты предлагают изменить этот подход и осуществлять призыв в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря.

«При этом в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии, а в уже установленные законодательством Российской Федерации сроки (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря) будет осуществляться отправка граждан к местам прохождения военной службы», — говорится в пояснительной записке.

Картаполов и Красов считают, что распределение мероприятий в течение всего года позволит распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу.

ЖЗЛ
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