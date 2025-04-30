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17:41, 30 апреля 2025Россия

В Госдуме захотели освободить от призыва в армию еще одну категорию россиян

В Госдуму внесли проект об освобождении от призыва в армию отцов детей-инвалидов
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В Госдуме захотели освободить от призыва в армию еще одну категорию россиян — отцов детей-инвалидов. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента, следует из данных на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно пояснительной записке, право на освобождение от военной службы предлагается дать гражданам, которые заняты постоянным уходом за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет при условии наличия соответствующего заключения федерального учреждения медико-социальной экспертизы.

По действующим нормам, отцы детей-инвалидов могут оформить отсрочку от армии, если ребенку еще нет трех лет. Таким образом, мужчина может обеспечивать семью, пока его супруга находится в декрете. Однако авторы инициативы подчеркивают, что освобождение от призыва имеет значение для обеспечения стабильности и благополучия детей с особыми потребностями.

«Уход за ребенком-инвалидом требует значительных физических и эмоциональных ресурсов, а также времени, которое невозможно совместить с выполнением воинской службы. Право на освобождение от призыва на военную службу позволит гражданину сосредоточиться на заботе о ребенке, обеспечивая ему необходимую поддержку и внимание», — считают они.

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ЖЗЛ
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