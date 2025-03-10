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10:50, 10 марта 2025Россия

Путин поручил освободить от призыва на военную службу одну категорию граждан

Путин поручил освободить от призыва сражавшихся на стороне ДНР и ЛНР россиян
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин поручил освободить от призыва на военную службу граждан, участвовавших в боевых действиях на стороне Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества», опубликованном на сайте Кремля.

Уточняется, что речь идет о категории россиян, которые с 11 мая 2014 года не менее шести месяцев сражались в составе Вооруженных сил ДНР, народной милиции ЛНР, а также других воинских формирований республик.

Кроме того, глава государства поручил до 30 марта обеспечить в законодательстве изменения, предусматривающие отнесение к ветеранам боевых действий всех участников специальной военной операции.

Ранее Путин заявил, что участники спецоперации создали условия для начала диалога о решении конфликта на Украине. По его словам, нынешние изменения в международной политике обязаны своему появлению Вооруженным силам России.

ЖЗЛ
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