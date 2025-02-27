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15:36, 27 февраля 2025Россия

Путин рассказал о значении участников СВО в диалоге о решении украинского конфликта

Путин: Бойцы СВО создали условия для диалога о решении конфликта на Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Участники специальной военной операции (СВО) создали условия для начала диалога о решении конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Глава государства затронул эту тему во время расширенного заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ). По его словам, нынешние изменения в международной политике в огромной степени обязаны своему появлению Вооруженным силам России.

«Именно они своей доблестью, своими ежедневными победами создали условия для начала серьезного диалога, диалога о фундаментальном решении и украинского, и других кризисов», — заключил президент.

Ранее полпред президента России в Уральском федеральном округе (УрФО), экс-командир батальона «Спарта» Артем Жога заявил, что горячая фаза спецоперации может завершиться весной 2025 года.

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