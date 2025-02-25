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13:07, 25 февраля 2025Россия

Полпред Путина спрогнозировал завершение горячей фазы СВО

Полпред Путина в УрФО Жога: Горячая фаза СВО может завершиться весной 2025 года
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Горячая фаза специальной военной операции (СВО) может завершиться весной 2025 года. Об этом заявил полпред президента России в Уральском федеральном округе (УрФО), экс-командир батальона «Спарта» Артем Жога в эфире «Соловьев LIVE».

При этом он считает, что у стран Запада никогда «не иссякнет желание разрушить нашу страну», разделив ее на небольшие государства, и использовать находящиеся на российской территории ресурсы. «А если мы говорим про горячую фазу конфликта на Украине и СВО, то мои прогнозы были — конец 2024-го, начало 2025-го, максимум весна 25-го года. В принципе, мы это сейчас и видим. К этому идет», — сказал Жога.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что СВО завершится за полтора-два месяца, если Киев перестанет получать спонсорские деньги и патроны. По его словам, в этом плане суверенитет Украины на данный момент практически равен нулю.

В декабре завершение СВО в 2025 году также не исключил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Так политик прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который придерживается аналогичной точки зрения.

ЖЗЛ
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