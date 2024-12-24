В Госдуме допустили завершение конфликта на Украине в 2025 году

Депутат ГД Картаполов: завершение конфликта на Украине в 2025 году не исключено

Конфликт на Украине может завершиться в 2025 году, не исключил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его слова передает РИА Новости.

Так парламентарий прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который высказался о будущем конфликта на Украине. Политик заявил, что боевые действия завершатся в 2025 году либо мирными переговорами, либо уничтожением одной из сторон конфликта.

«Орбан знает, что говорит, поэтому давно пора уничтожить киевский прогнивший нацистский режим», — сказал Картаполов.

Ранее о сроке завершения СВО высказался глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, до окончания военных действий осталось недолго. По его словам, боевые действия продолжаются, потому что всегда есть люди, «которые заинтересованы в том, чтобы не закончилась война, а зарабатывать на этом».