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14:05, 24 декабря 2024Россия

В Госдуме допустили завершение конфликта на Украине в 2025 году

Депутат ГД Картаполов: завершение конфликта на Украине в 2025 году не исключено
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Конфликт на Украине может завершиться в 2025 году, не исключил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его слова передает РИА Новости.

Так парламентарий прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который высказался о будущем конфликта на Украине. Политик заявил, что боевые действия завершатся в 2025 году либо мирными переговорами, либо уничтожением одной из сторон конфликта.

«Орбан знает, что говорит, поэтому давно пора уничтожить киевский прогнивший нацистский режим», — сказал Картаполов.

Ранее о сроке завершения СВО высказался глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, до окончания военных действий осталось недолго. По его словам, боевые действия продолжаются, потому что всегда есть люди, «которые заинтересованы в том, чтобы не закончилась война, а зарабатывать на этом».

ЖЗЛ
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