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01:47, 5 декабря 2024Россия

Кадыров назвал срок завершения спецоперации

Кадыров: до окончания спецоперации осталось недолго
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

До окончания специальной военной операции (СВО) на Украине осталось недолго. Срок завершения спецоперации назвал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время прямой линии с жителями региона, расшифровка опубликована на сайте правительства.

«Перестрелки туда-сюда продолжатся, потому что есть и всегда бывали во все времена, во всех боевых и послевоенных событиях люди, которые заинтересованы в том, чтобы не закончилась война, а зарабатывать на этом. Поэтому война закончится», — сказал Кадыров.

В среду, 4 декабря, Кадыров посетил сдавшихся российским войскам украинских военных. Помимо главы правительства республики Магомеда Даудова, на встрече присутствовал и 17-летний сын главы Чечни Адам Кадыров.

До того Кадыров отменил данный спецназу «Ахмат» приказ не брать в плен бойцов ВСУ. Глава Чечни пообещал, что сдавшиеся российским войскам украинские военные будут жить.

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