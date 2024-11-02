В субботу, 2 октября, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что отменил данный ранее спецназу «Ахмат» приказ не брать в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам политика, он принял соответствующее решение после того, как получил более двух тысяч писем от жителей Украины.
Кадыров пообещал, что военнослужащие, желающие сдаться в плен российским войскам, будут жить. «Остальным не завидую», — отметил он.
Кадыров рассказал о просьбах бойцов ВСУ и их семей
По словам Кадырова, администрации главы и правительства республики за последние несколько дней получили более двух тысяч писем, в которых украинцы просили отменить приказ «не брать пленных».
Глава Чечни рассказал, что писали ему как женщины, у которых мобилизованы близкие, так и мужчины, находящиеся на линии боевого соприкосновения. Они утверждали, что сдаться в плен — это единственная возможность остаться в живых для тех, кто участвует в сражениях не по своей воле, заверил политик. По его словам, украинские солдаты давно знают, что в «Ахмате» к пленным человеческое отношение.
Обратившиеся, к моей большой радости, понимают, что они жертвы западной трусости и подлости и их отправляют в окопы политики Европы и США, a руководство страны — продажные марионетки и фашисты
Кадыров отдал приказ «не брать пленных» после атаки ВСУ на университет спецназа
29 октября Украина ударила беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по территории Российского университета спецназа имени В.В. Путина (РУС) в Гудермесе. В результате налета загорелась крыша пустующего здания. Жертв и пострадавших удалось избежать, а пожар оперативно потушить.
После произошедшего Кадыров отдал приказ чеченским командирам в зоне проведения специальной военной операции (СВО) не брать в плен бойцов ВСУ, «уничтожать и усилить борьбу на 100 процентов».
Он также заявил о возмездии за атаку и призвал чаще посылать самолеты с добровольцами в зону СВО — не еженедельно, а ежедневно. Важность увеличения числа добровольцев политик объяснил необходимостью доказать, что «с Чечней шутить нельзя».