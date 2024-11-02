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15:37, 2 ноября 2024Россия

«Желающие сдаться будут жить». Кадыров отменил приказ «не брать пленных». Он объяснил решение просьбами украинцев

Глава Чечни Кадыров отменил приказ спецназу «Ахмат» не брать в плен бойцов ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В субботу, 2 октября, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что отменил данный ранее спецназу «Ахмат» приказ не брать в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам политика, он принял соответствующее решение после того, как получил более двух тысяч писем от жителей Украины.

Кадыров пообещал, что военнослужащие, желающие сдаться в плен российским войскам, будут жить. «Остальным не завидую», — отметил он.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Кадыров рассказал о просьбах бойцов ВСУ и их семей

По словам Кадырова, администрации главы и правительства республики за последние несколько дней получили более двух тысяч писем, в которых украинцы просили отменить приказ «не брать пленных».

Глава Чечни рассказал, что писали ему как женщины, у которых мобилизованы близкие, так и мужчины, находящиеся на линии боевого соприкосновения. Они утверждали, что сдаться в плен — это единственная возможность остаться в живых для тех, кто участвует в сражениях не по своей воле, заверил политик. По его словам, украинские солдаты давно знают, что в «Ахмате» к пленным человеческое отношение.

Обратившиеся, к моей большой радости, понимают, что они жертвы западной трусости и подлости и их отправляют в окопы политики Европы и США, a руководство страны — продажные марионетки и фашисты

Рамзан Кадыровглава Чечни

Кадыров отдал приказ «не брать пленных» после атаки ВСУ на университет спецназа

29 октября Украина ударила беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по территории Российского университета спецназа имени В.В. Путина (РУС) в Гудермесе. В результате налета загорелась крыша пустующего здания. Жертв и пострадавших удалось избежать, а пожар оперативно потушить.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

После произошедшего Кадыров отдал приказ чеченским командирам в зоне проведения специальной военной операции (СВО) не брать в плен бойцов ВСУ, «уничтожать и усилить борьбу на 100 процентов».

Он также заявил о возмездии за атаку и призвал чаще посылать самолеты с добровольцами в зону СВО — не еженедельно, а ежедневно. Важность увеличения числа добровольцев политик объяснил необходимостью доказать, что «с Чечней шутить нельзя».

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