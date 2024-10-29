Кадыров заявил о возмездии за атаку на университет спецназа имени Путина

Кадыров об атаке на университет спецназа: покажем возмездие, которое не снилось

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал возмездие в ответ на атаку БПЛА на Российский университет спецназа (РУС) имени Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

«Они нас "укусили", мы их уничтожим. Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что даже им не снилось. Мы с нами шутить не позволим», — сказал политик, отвечая журналистам на вопрос об ответных мерах.

Об ударе БПЛА по территории РУС имени В.В. Путина в Гудермесе Кадыров сообщил ранее 29 октября. При этом число задействованных в атаке аппаратов политик не уточнил. По словам Кадырова, в результате налета загорелась крыша пустующего здания. Жертв и пострадавших нет. Пожар удалось оперативно потушить.

По мнению председателя комитета Совфеда по международным делам Григория Карасина, атакой БПЛА на университет спецназа Вооруженные силы Украины (ВСУ) разбудили ненависть на Кавказе.