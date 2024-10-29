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13:09, 29 октября 2024Россия

В России высказались об ответе за удар ВСУ по университету спецназа имени Путина в Чечне

Карасин заявил, что после удара по Чечне Украине придется собирать плоды хамства

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию Российского университета спецназа имени В.В. Путина (РУС) в Гудермесе Вооруженные силы Украины (ВСУ) разбудили ненависть на Кавказе, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об ответе за удар по учебному заведению в Чечне сенатор рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«В данном случае они разбудили ненависть на Кавказе. Поэтому собирать плоды этого хамства им еще придется», — высказался Карасин.

По словам сенатора, Вооруженные силы (ВС) России будут отвечать на атаку ВСУ так же, как отвечали на остальные действия украинской армии.

«Мы будем давить волю неонацистов. Для нас самое главное — продвигаться в этих вопросах вперед. Нам надо освобождать Курскую область. А потом, как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, мы открыты для переговоров. Позиция очерчена совершенно конкретно. Пусть люди думают, пока не поздно», — заключил он.

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Сегодня

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об ударе БПЛА по территории Российского университета спецназа имени В.В. Путина (РУС) в Гудермесе. Атака произошла утром во вторник, 29 октября. Количество задействованных в ней беспилотников политик не уточнил. По словам Кадырова, в результате налета загорелась крыша пустующего здания. Жертв и пострадавших нет. Пожар удалось оперативно потушить.

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