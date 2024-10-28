Обломки беспилотника упали на оживленной дороге в Курской области. Взрыв прогремел в нескольких метрах от машин

В курском Железногорске на оживленное кольцо упали обломки сбитых БПЛА

В Железногорске Курской области на оживленное автомобильное кольцо, по которому двигались автомобили, упали обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), запущенного Вооруженными силами Украины (ВСУ). После падения остатки беспилотника взорвались. Это произошло всего в нескольких метрах от проезжающих рядом машин.

ВСУ пытались атаковать горнодобывающее предприятие

По имеющейся информации, украинские военные пытались атаковать горнодобывающее предприятие в российском регионе — беспилотник летел в сторону пятиэтажного здания ОАО «Михайловский ГОК». Комбинат является вторым в России предприятием по добыче железной руды.

Попытка атаки была пресечена системами противовоздушной обороны (ПВО) — беспилотник сбили в 13:28 по московскому времени.

Падение БПЛА на оживленную дорогу попало на видео

Инцидент с падением беспилотника на автомобильное кольцо в Железногорске Курской области попал на видео. На карах видно падение фрагментов БПЛА в нескольких метрах от проезжающих машин и момент самого взрыва спустя несколько секунд.

Примечательно, что автомобилисты, судя по видео, не поддались панике и продолжили движение по перекрестку.

ВСУ атаковали Курскую область дважды за полчаса

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что украинские военные атаковали регион два раза за полчаса. По его словам, сначала над Курской областью сбили три БПЛА самолетного типа, а затем еще пять.

«При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним, это очень опасно!» — предупредил глава региона.

Минувшей ночью украинская армия также пыталась атаковать Курскую область и еще три региона России: Белгородскую, Брянску и Воронежскую области.

Фото: Константин Емченко / Коммерсантъ

По данным Министерства обороны России, в ночь на понедельник, 28 октября, над Белгородской областью было сбито 13 беспилотников, шесть — над Брянской областью, по одному — над Курской и Воронежской областями. В ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более ста беспилотников над территорией России за последние сутки. Об этом также сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, над российскими регионам силы ПВО уничтожили 109 украинских БПЛА.