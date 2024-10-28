Падение и взрыв обломков БПЛА на оживленном автомобильном кольце в России сняли на видео

Обломки БПЛА взорвались на оживленном автомобильном кольце в Железногорске

В Железногорске Курской области обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на оживленном автомобильном кольце и взорвались. Инцидент попал не видео, которое опубликовала Baza в Telegram.

На карах видно, как фрагмент дрона падает в нескольких метрах от проезжающих машин и взрывается, разлетаясь на более мелкие осколки. При этом автомобилисты, судя по видео, не поддались панике и продолжили движение по перекрестку.

Ранее стало известно, что над Железногорском сбили беспилотник, летевший в сторону пятиэтажного здания ОАО «Михайловский ГОК» — крупного предприятия по добыче железной руды. Предварительно, повреждений в результате попытки атаки нет. Власти эту информацию не комментировали.

Кроме того, днем 28 октября губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили над регионом восемь украинских БПЛА. Однако информацию районах их уничтожения и последствиях на земле он не раскрыл.