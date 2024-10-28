Губернатор сообщил о второй атаке ВСУ на российский регион за полчаса

Губернатор Смирнов: в Курской области сбили еще пять беспилотников ВСУ

В Курской области сбили еще пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). О второй за полчаса атаке на регион сообщил его губернатор Алексей Смирнов в Telegram.

Все сбитые дроны принадлежат к самолетному типу. Подробности о районах их уничтожения и возможных последствиях на земле глава Курской области не раскрыл.

Ранее Смирнов сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку ВСУ в небе над регионом. На тот момент были сбиты три беспилотника ВСУ.

До этого в Минобороны заявили, что в ночь на 28 октября Украина попыталась атаковать четыре региона России. 13 дронов дежурные военные сбили в Белгородской области, 6 — в Брянской, еще по одному — в Курской и Воронежской.