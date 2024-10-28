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07:16, 28 октября 2024Россия

ВСУ за ночь пытались ударить по четырем регионам России

МО: 21 БПЛА сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областями

Фото: Unsplash

В ночь на понедельник, 28 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать четыре региона России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, больше всего беспилотников перехватили над Белгородской областью — там сбили 13 дронов. Еще шесть уничтожили над Брянской областью, по одному устройству сбили над Курской и Воронежской областями.

Дроны удалось перехватить средствами противовоздушной обороны (ПВО). Как уточнили в министерстве, регионы России пытались атаковать беспилотники самолетного типа. Там также назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Ночью 28 октября также сообщалось об атаке на два предприятия в Воронежской области. Одно из них в результате удара загорелось, там пострадали два человека.

За минувшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более ста беспилотников над Россией. Дроны перехватили над Тамбовской, Белгородской, Липецкой, Брянской, Воронежской и Орловской областями, а также над Азовским морем.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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