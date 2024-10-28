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01:22, 28 октября 2024Россия

Силы ПВО уничтожили более ста беспилотников над территорией России за сутки

МО РФ: силы ПВО уничтожили 109 БПЛА за сутки над территорией России

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более ста беспилотников над территорией России за последние сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

В течение ночи был перехвачен 51 дрон, из них 18 сбили над Тамбовской областью, 16 — над Белгородской, по четыре БПЛА уничтожены над Липецкой, Брянской, Орловской областями, три — над Воронежской, по одному над Курской областью и акваторией Азовского моря.

Накануне днем дежурные средства ПВО сбили 41 беспилотник над Брянской областью, десять над Белгородской, четыре над Курской, два над Калужской и один над Воронежской.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что за час над территорией региона были уничтожены 15 дронов. После этого он заявил о перехвате еще нескольких БПЛА.

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      Марина Совина
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