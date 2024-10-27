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21:06, 27 октября 2024Россия

Силы ПВО уничтожили над российским регионом 15 украинских дронов за час

Богомаз: силы ПВО уничтожили над Брянской областью 15 украинских БПЛА за час

Фото: Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за час уничтожили 15 дронов над территорией Брянской области, об этом заявил в Telegram-канале глава российского региона Александр Богомаз.

«В течение часа подразделениями ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написал он.

Губернатор уточнил, что пострадавших и разрушений нет, на месте работают экстренные и оперативные службы.

Ранее стало известно, что вооруженная группа пыталась пересечь российскую границу в Брянской области. Богомаз сообщил, что в отражении попытки прорыва ВСУ участвовали бойцы Российской армии, Росгвардии и сотрудники ФСБ.

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      Марина Совина
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