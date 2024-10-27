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18:35, 27 октября 2024Силовые структуры

Вооруженная группа пыталась пересечь российскую границу

В Брянской области ФСБ пресекла попытку пересечь границу вооруженной группой

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Брянской области сотрудники ФСБ совместно с военными и росгврадейцами пресекли попытку вооруженной группой пересечь российскую границу. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Это произошло 27 октября в районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района. Противнику нанесли огневое поражение, заявил Богомаз. По его словам, сейчас обстановка в районе стабильная.

Ночью 27 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в небе над Брянской областью. Вечером 26 октября силами ПВО с 22:00 до 23:00 по московскому времени уничтожено пять дронов над регионом.

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