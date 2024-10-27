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03:47, 27 октября 2024Россия

В Брянской области сбили еще один БПЛА

В Брянской области сбили еще один беспилотника самолетного типа

Фото: Freepik

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Уточняется, что пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Вечером 26 октября ПВО с 22:00 до 23:00 по московскому времени уничтожила 17 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее стало известно об уничтожении восьми беспилотников над Курской областью. По словам губернатора Алексея Смирнова, опасность атаки сохраняется.

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      Юлия Мискевич
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