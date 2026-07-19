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01:40, 19 июля 2026Россия

В МИД заявили о причастности Японии к убийству мирных россиян

Замглавы МИД Руденко: Япония способствует убийству мирных россиян
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Япония причастна к убийству мирных россиян, поскольку сотрудничает с Украиной в сфере производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Замминистра отметил, что МИД отслеживает сотрудничество японских и украинских производителей дронов. На этом фоне он обратил внимание на удары Украины по российским гражданским объектам с использованием БПЛА.

«Квалифицируем такое сотрудничество с киевским режимом как откровенно враждебное действие: украинские дроны убивают простых мирных граждан России, и Токио этому способствует», — сказал Руденко.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев заинтересован в обмене информацией о России с Японией. Как отметил министр по итогам двухдневного визита в Токио, Украину интересует информация о якобы существующих дальневосточных угрозах со стороны России.

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