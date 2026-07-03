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10:21, 3 июля 2026Бывший СССР

Украина захотела обмениваться с Японией информацией о России

Сибига: Украина заинтересована в обмене информацией о России с Японией
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lee Jin-Man / Pool via Reuters

Украина заинтересована в обмене информацией о России с Японией. Об этом заявил глава МИД республики Андрей Сибига, говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Как отметил министр по итогам двухдневного визита в Токио, Киев интересует информация о якобы существующих дальневосточных угрозах со стороны России.

В начале июня стало известно, что Минобороны Японии направит в Германию офицеров, чтобы ознакомиться с содержанием военной помощи, которую НАТО предоставит Украине. Глава ведомства Синдзиро Коидзуми также рассуждал о необходимости ознакомиться с новыми методами ведения войны на территории Украины для укрепления потенциала Сил самообороны Японии.

Ранее МИД России назвал условие для возобновления отношений с Японией. Кроме того, было привлечено внимание к милитаризации Японии и расширению военно-технического содействия Украине.

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