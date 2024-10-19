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21:49, 19 октября 2024Россия

Над российским регионом уничтожили восемь беспилотников ВСУ

Смирнов: силы ПВО сбили в небе над Курской областью восемь БПЛА ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью. Об этом в Telegram-канале написал губернатор российского региона Алексей Смирнов.

Он указал, что опасность атаки сохраняется, а также призвал не подходить к обломкам дронов и не трогать их.

Ранее в Минобороны России сообщили, что вертолеты Ка-52м сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области. Летчики армейской авиации запустили ракеты по координатам наводчика. Снарядами были уничтожены бронетехника и личный состав ВСУ.

До этого стало известно, что потери ВСУ на курском направлении за сутки составили 270 человек. По данным ведомства, за последние 24 часа российские войска отразили контратаку ВСУ в районе Леонидово и продолжили наступление.

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      Маргарита Пименова
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