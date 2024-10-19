Российские вертолеты сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области

Российские вертолеты Ка-52м сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области

Вертолеты Ка-52м сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщило РИА Новости.

«Экипажи вертолетов Ка-52м армейской авиации в составе смешанной тактической группы сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что летчики армейской авиации запустили ракеты по координатам наводчика. Снарядами были уничтожены бронетехника и личный состав ВСУ.

После удара вертолеты выполнили противоракетные маневры и отстрелили тепловые ловушки.

В этот же день стало известно, что российские войска ударили по девяти бригадам Вооруженных сил Украины в Курской области. Уточняется, что бойцы группировки войск «Север» атаковали скопление украинских военнослужащих в районах населенных пунктов Черкасское Поречное, Кругленькое, Нижний Клин, Никольский, Черкасская Конопелька, Новый Путь, Ольговка, Плехово, Колмаков.