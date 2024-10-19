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16:10, 19 октября 2024Россия

Российские войска ударили по скоплению украинских военных в Курской области

Минобороны: российские войска ударили по девяти бригадам ВСУ в Курской области

Фото: РИА Новости

Российские войска ударили по девяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что бойцы группировки войск «Север» атаковали скопление украинских военнослужащих в районах населенных пунктов Черкасское Поречное, Кругленькое, Нижний Клин, Никольский, Черкасская Конопелька, Новый Путь, Ольговка, Плехово, Колмаков.

Помимо того, российским войскам удалось отразить контратаку ВСУ около Леонидово, добавили в оборонном ведомстве.

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      Никита Абрамов
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