Российские войска ударили по скоплению украинских военных в Курской области

Минобороны: российские войска ударили по девяти бригадам ВСУ в Курской области

Российские войска ударили по девяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что бойцы группировки войск «Север» атаковали скопление украинских военнослужащих в районах населенных пунктов Черкасское Поречное, Кругленькое, Нижний Клин, Никольский, Черкасская Конопелька, Новый Путь, Ольговка, Плехово, Колмаков.

Помимо того, российским войскам удалось отразить контратаку ВСУ около Леонидово, добавили в оборонном ведомстве.