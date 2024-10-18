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18:45, 18 октября 2024Россия

Минобороны показало видео уничтожения «Иноходцем» украинского танка в Курской области

Минобороны России показало видео с уничтожением танка ВСУ в Курской области

Минобороны России показало видео с уничтожением танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале министерства.

«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск "Север" с помощью БПЛА выявили танк ВСУ, укрывшийся в лесополосе в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

На представленном ролике видно воздушную съемку объективного контроля. По танку, стоящему около деревьев, прилетает дрон «Иноходец», после чего боевая машина взрывается.

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В этот же день стало известно, что российские войска освободили населенный пункт в Курской области. Речь идет о селе Плехово в Суджанском районе региона. При этом также появилась информация, что артиллерия ведет огонь по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в городе Судже.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

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      Никита Абрамов
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