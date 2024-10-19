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14:07, 19 октября 2024Россия

Раскрыты потери ВСУ на курском направлении с начала боев

Минобороны: потери ВСУ на курском направлении превысили 24,7 тысячи человек

Фото: Efrem Lukatsky / Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении за сутки составили 270 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, за последние 24 часа российские войска отразили контратаку ВСУ в районе Леонидово и продолжили наступление. Потери противника с начала боевых действий в Курской области превысили 24,7 тысячи человек, 167 танков, 82 боевые машины пехоты, 102 бронетранспортера, 957 боевых бронированных машин, 654 автомобиля, 204 артиллерийских орудия, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня.

Группировка войск «Север» нанесла поражение формированиям 22-й, 47-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Колмаков, Кругленькое, Нижний Клин, Никольский, Новый Путь, Ольговка, Плехово, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное.

Авиация и артиллерия поразила живую силу и технику украинских войск в районах населенных пунктов Дарьино, Журавка, Кругленькое, Лебедевка, Олешня, Ольговка, Поречное и Свердликово, добавили в Минобороны.
 
Ранее стало известно, что почти 500 солдат ВСУ попали в окружение в Курской области. Положение украинских бойцов назвали безвыходным — все их попытки пробиться закончились неудачей. Кроме того, зажатые в кольцо подразделения ВСУ потеряли большое количество бронетехники. 18 октября их суточные потери выросли вдвое.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В регионе и соседних Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление.

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      Вячеслав Агапов
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